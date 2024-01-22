Asgari ücret, emekli zammı derken gözler kulaklar orada! İstanbul ve Ankara'da yaşayan memurlar bu haber sizi ilgilendiriyor

AK Parti'nin 8 ana başlıktan oluşması beklenen seçim beyannamesi 30 Ocak'ta açıklanacak. Özellikle kira giderlerinin daha yüksek olduğu büyükşehirlerde çalışan memurlar ile Anadolu'da görevli memurların aldığı ücret farkının açılması AK Parti'nin gündeminde.
AK Parti bir süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu’da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışmalar yürütüyor.
14 Mayıs’ta seçim beyannamesinde de yer alan büyükşehirlerde yaşayan memurların yaşam standartlarının geliştirilmesi konusundaki vaatlerin yerel seçim beyannamesinde daha geniş kapsamlı yer alması bekleniyor.
Son aylarda sık sık gündeme gelen sokak hayvanları sorununun seçim beyannamesinde yer alması bekleniyor. Alınacak önlemler ‘sokak hayvanları habitatının düzenlenmesi’ başlığı altında sıralanacak. Yapılacak yasal düzenleme ve belediyelere verilecek sorumluluklar tek tek anlatılacak.
Beyannamede ‘kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler’ vurgusu da olacak. Yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenli ve akıllı şehirlere ait projeler yer alacak. Trafikte alternatif ulaşım ağları gibi sorunlara somut çözümler yer alması bekleniyor.
CNN Türk'te yer alan habere göre ayrıca mahalle kreşlerine ilişkin özel bir başlığın da açılması bekleniyor. Türkiye, genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı ailelere makul fiyatlarla kreşe gönderme olanağına sahip olacağı proje de duyurulacak.