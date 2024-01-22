Asgari ücret, emekli zammı derken gözler kulaklar orada! İstanbul ve Ankara'da yaşayan memurlar bu haber sizi ilgilendiriyor

MEMURA BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI

AK Parti bir süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu’da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışmalar yürütüyor.