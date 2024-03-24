ç başladı, büyük gün yarın! Emeklilere zamlı ödemeler için dikkat çeken tahmin: "22 bin TL'yi bulabilir!"

ÖZEL BANKALAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

"Daha öncesinde 8 bin TL’ydi, yüzde 50’lik bir artışla 12 bin TL’ye yükselmiş oldu. Peki özel bankalarda ne kadar olacak? Özel bankalarda en yüksek rakam 15 bin TL’ydi. Dolayısıyla kamu bankasında yüzde 50’lik artış olunca, özel banka da bunu tahmin edeceğinden dolayı özel bankalarda promosyonun yüzde 50’lik artışla tahmini olarak 22 bin 500 TL’ye yükseltilmesi bekleniyor."