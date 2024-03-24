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ç başladı, büyük gün yarın! Emeklilere zamlı ödemeler için dikkat çeken tahmin: "22 bin TL'yi bulabilir!"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.03.2024 11:44
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Emekli promosyonlarında bankalar birbiriyle yarışırken yeni gelişmeler de yaşanıyor. Kamu bankalarının promosyon ödeme miktarları arttı. Özel bankalardan da benzer atak gelecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan özel bankalar için dikkat çeken bir tahmin geldi.

Milyonlarca emeklinin gözü seçim öncesi seyyanen zam açıklamasındayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kamu bankalarının emekli promosyonları için açıklama geldi. Kamu bankalarının emekli promosyonları 8 bin ila 12 bin TL arasında değişecek. Kamu bankalarının ardından özel bankaların da banka promosyon miktarlarını güncellemesi bekleniyor. İşte detaylar...

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Erdoğan, emekli promosyonlarıyla ilgili "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan konuşmasından sonra bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." duyurusunu yaptı.

Milliyet'in sorularını yanıtlayan SGK Uzmanı Emin Yılmaz şunları söyledi:

“Özel bankaları tetikleyeceğini düşünüyorum. Kamu bankalarında bir artış yapıldığı zaman özel bankaların promosyonları yükselteceğini tahmin ediyorum."

"Kamu bankalarında önceki dönemde en düşük promosyon 3 bin TL veriliyordu. Burada yüzde 166 oranında artışla 8 bin TL’ye yükseldi."

ÖZEL BANKALAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

ÖZEL BANKALAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

"Daha öncesinde 8 bin TL’ydi, yüzde 50’lik bir artışla 12 bin TL’ye yükselmiş oldu. Peki özel bankalarda ne kadar olacak? Özel bankalarda en yüksek rakam 15 bin TL’ydi. Dolayısıyla kamu bankasında yüzde 50’lik artış olunca, özel banka da bunu tahmin edeceğinden dolayı özel bankalarda promosyonun yüzde 50’lik artışla tahmini olarak 22 bin 500 TL’ye yükseltilmesi bekleniyor."

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Zam emekli erdoğan ödeme Emekli promosyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SGK uzmanı
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