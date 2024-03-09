Darphane 300 kilo üretti, talep 1 ton! Altın fiyatları Kapalıçarşı’yı karıştırdı: Uzman isim gram altın için tahmini açıkladı, seçim sonrası senaryoyu anlattı

SEÇİM SONRASI SENARYOSU

Uzman isim dolar mı, euro mu, gram altın mı sorusuna da yanıt verdi: “Piyasada ‘seçim bitecek kur çok artacak’ beklentisi var. Bu çok doğru bir beklenti değil ama vatandaş haklı. Çünkü geçen seneki seçimlerden sonra 1 ayda yüzde 40 artış yaşandı. Fakat o dönemki ekonomik konjonktür, ekonominin amaçları şimdiki ile çok farklı. Bir kere geçtiğimiz seçimden sonra ekonomi politikaları tamamen değişti, yeni bir ekonomi yönetimi geldi. Şimdi öyle bir durum yok. Ekonomi oturdu, amaçlar belli, politikalar belli.