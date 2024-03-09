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  4. Darphane 300 kilo üretti, talep 1 ton! Altın fiyatları Kapalıçarşı’yı karıştırdı: Uzman isim gram altın için tahmini açıkladı, seçim sonrası senaryoyu anlattı

Darphane 300 kilo üretti, talep 1 ton! Altın fiyatları Kapalıçarşı’yı karıştırdı: Uzman isim gram altın için tahmini açıkladı, seçim sonrası senaryoyu anlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
09.03.2024 08:43
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Gram altın fiyatları hafta içinde peş peşe rekor kırarak yüzde 8‘e yakın artış gösterdi. Ons altın ve dolar kurundaki yükseliş sonrası piyasada yaşanan hızlı yükseliş ise Kapalıçarşı altın fiyatları makas aralığını 400 liraya kadar taşıdı. İKO Başkanı Mustafa Akayık Darphane’de günlük 300 kiloluk altın üretimine rağmen talebin 1 ton olduğunu açıkladı. Ekonomist Filiz Eryılmaz ise, altın gram fiyatının 3000 TL’yi görebileceğini söyledi. Seçim sonrası için kur ve altın senaryosunu anlattı.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi elindeki nakit parasını değerlendirmek isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında hızlı yükseliş trendine giren altın fiyatları var. Ons altın dünyada değer kazanırken, yurt içinde dolar/TL kurundaki rekorun etkisiyle gram altın fiyatları hafta içinde rekor seviyelere ulaştı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı.

Anlık Borsa

Ekranlarda 2.253 liranın üzerini göstererek tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı Kapalıçarşı’da farklı tarifeden satışa sunuldu. Kapalıçarşı’da kimi kuyumcu çeyrek altını 3700 liradan kimisi 4000 bin liradan satıyor. Altın alış fiyatındaki makas ise 400 lirayı bulmuş durumda.

ALTINDAKİ MAKAS ARALIĞININ SEBEBİNİ KUYUMCULAR ODASI BAŞKANI AÇIKLADI

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İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Akayık konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Öyle ani yükselişler oluyor ki, dakikada bir saniyede bir oluyor. Satıyor, yanındaki dükkandan altını yerine koyacak alamıyor. Çeyrek altın veya sarrafiye ürünlerde de Darphane’mizin üretimi 300 kilo civarında ama talep 1 tona yakın. Bu fiyat farkı da bunlardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Semtler arası değişen fiyatlara da değinen Akayık, “Mağazalar arasındaki fiyat farkı da mutlaka olacak. Kapalıçarşı’da altını sattığın an yerine koyma hızı daha fazla ama Kadıköy’de ya da bir başka semtte bu zaman alacaktır. Onun için makası farklı tutmak zorundalar” dedi.

GRAM ALTIN FİYATI TAHMİNİ

GRAM ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Gram altın fiyatı tahmini yapan ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doç Dr. Filiz Eryılmaz, “3.000 TL’leri çok rahat göreceğiz gram altın tarafında. Ara sıra dalgalanmalar, düşmeler olsa da sene sonunda yüksek bir gram altın göreceğiz” şeklinde yorumda bulundu.

SEÇİM SONRASI SENARYOSU

SEÇİM SONRASI SENARYOSU

Uzman isim dolar mı, euro mu, gram altın mı sorusuna da yanıt verdi: “Piyasada ‘seçim bitecek kur çok artacak’ beklentisi var. Bu çok doğru bir beklenti değil ama vatandaş haklı. Çünkü geçen seneki seçimlerden sonra 1 ayda yüzde 40 artış yaşandı. Fakat o dönemki ekonomik konjonktür, ekonominin amaçları şimdiki ile çok farklı. Bir kere geçtiğimiz seçimden sonra ekonomi politikaları tamamen değişti, yeni bir ekonomi yönetimi geldi. Şimdi öyle bir durum yok. Ekonomi oturdu, amaçlar belli, politikalar belli.

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Anahtar Kelimeler:
Altın
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