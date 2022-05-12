Define avcıları Hitler'in 4 tonluk altın hazinesi buldu! Nazi altın treni de...

Polonya'da 200 milyon sterlinlik Nazi askerlerinin çalıp gömdüğü kayıp hazineyi bulmak için araştırma yapan bir ekip tam 4 ton ağırlığında bir metal kutu bulduklarını açıkladı. Heyecan yaratan keşif sonrası yaklaşık 10 ton altını içeren Nazi hazinesinin bulunması yönündeki iddialar yoğunlaştı. Yüzeyin yaklaşık 3 metre altında bulunan kutunun çıkarılması için kazı çalışmalarına başlandı. Kazıda, eski bir nazi askerinin günlüğünden faydalanıldı. Altınların, 1939'daki ikinci dünya savaşı sırasında Kızıl Ordu'nun ele geçmesini engellemek amacıyla Hitler'in koruma askerleri tarafından yer altına gömüldüğü öğrenildi. Günler süren kazı sonucunda 3 metre derinliğindeki altına ulaşıldı. Ancak tek bir eksik vardı. Altınlar, etrafını saran metalle birleşmişti. Defineciler, resmi yerden gelecek izinden sonra altınların ayrıştırma işlemini gerçekleştirecek.

BRESLAU ALTINLARI DA BURADA Polonya’da İkinci Dünya Savaşı’nda kaybolduğu öne sürülen altın ve mücevher dolu Nazi treninde yer alan tüm değerli eşyaların da bu sarayın altında olduğu düşünülüyor. Söz konusu zırhlı trenin 1945’te Sovyet güçleri yaklaşırken, bugünkü Wroclaw kenti yakınlarında kaybolduğuna inanılıyor. Olay ‘Nazi altın treni’ ya da ‘Breslau altınları’ olarak biliniyor.

Breslau altınları, çok sayıda değerli eşya ve mücevheri içeren hazinenin İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Nazi subayı Heinrich Himmler'in Dördüncü Reich'ı kurma emri ile çalındığı düşünülüyor. O zamanlar bir Alman şehri olan Breslau, Hitler'in Üçüncü Reich'ının en zenginlerinden biriydi.

Saraydaki bir başka hazinenin, Hitler'in ırk teorilerine kanıt bulmak amacıyla dünyanın dört bir yanından toplattığı kutsal eşyaları içerdiği düşünülüyor.

ZEMİNDE İNSAN MÜDAHALESİ VAR Aramaya öncülük eden Silesian Bridge Foundation'dan Roman Furmaniak "Yaptığımız ilk tatbikatta doğal olmayan bükülmeler gördük. İkinci bir çalışma daha yaptık ve diğer tarafta da aynı sonucu aldık. Şekiller ve renkler zemine insan müdahalesi yapıldığını ortaya koydu. Metalin farklı bir yoğunluğu var, bu da taramalarda daha koyu bir renk olarak görünüyor." dedi.