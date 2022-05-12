FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Define avcıları Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu! Nazi altın treni de...

Define avcıları Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu! Nazi altın treni de...

12.05.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'nın güneyindeki Wroclaw yakınlarındaki 18. yüzyıldan kalma bir sarayın bahçesinde Hitler’e aile olduğu ifade edilen 4 tonluk altın bulundu. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı’nda kaybolduğu öne sürülen altın ve mücevher dolu Nazi treninde yer alan tüm değerli eşyaların da bu sarayın altında olduğu düşünülüyor.

Polonya'da 200 milyon sterlinlik Nazi askerlerinin çalıp gömdüğü kayıp hazineyi bulmak için araştırma yapan bir ekip tam 4 ton ağırlığında bir metal kutu bulduklarını açıkladı. Heyecan yaratan keşif sonrası yaklaşık 10 ton altını içeren Nazi hazinesinin bulunması yönündeki iddialar yoğunlaştı. Yüzeyin yaklaşık 3 metre altında bulunan kutunun çıkarılması için kazı çalışmalarına başlandı. Kazıda, eski bir nazi askerinin günlüğünden faydalanıldı.

rbdbfr

Altınların, 1939'daki ikinci dünya savaşı sırasında Kızıl Ordu'nun ele geçmesini engellemek amacıyla Hitler'in koruma askerleri tarafından yer altına gömüldüğü öğrenildi.

Dünyada eşi benzeri olmayan Kaşıkçı Elması çalındı mı? Sosyal medyayı sallayan o iddia sonrası açıklama geldiDünyada eşi benzeri olmayan Kaşıkçı Elması çalındı mı? Sosyal medyayı sallayan o iddia sonrası açıklama geldi

Günler süren kazı sonucunda 3 metre derinliğindeki altına ulaşıldı. Ancak tek bir eksik vardı. Altınlar, etrafını saran metalle birleşmişti. Defineciler, resmi yerden gelecek izinden sonra altınların ayrıştırma işlemini gerçekleştirecek.

BRESLAU ALTINLARI DA BURADA

BRESLAU ALTINLARI DA BURADA
Polonya’da İkinci Dünya Savaşı’nda kaybolduğu öne sürülen altın ve mücevher dolu Nazi treninde yer alan tüm değerli eşyaların da bu sarayın altında olduğu düşünülüyor. Söz konusu zırhlı trenin 1945’te Sovyet güçleri yaklaşırken, bugünkü Wroclaw kenti yakınlarında kaybolduğuna inanılıyor. Olay ‘Nazi altın treni’ ya da ‘Breslau altınları’ olarak biliniyor.
Breslau altınları, çok sayıda değerli eşya ve mücevheri içeren hazinenin İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Nazi subayı Heinrich Himmler'in Dördüncü Reich'ı kurma emri ile çalındığı düşünülüyor. O zamanlar bir Alman şehri olan Breslau, Hitler'in Üçüncü Reich'ının en zenginlerinden biriydi.
Saraydaki bir başka hazinenin, Hitler'in ırk teorilerine kanıt bulmak amacıyla dünyanın dört bir yanından toplattığı kutsal eşyaları içerdiği düşünülüyor.

ZEMİNDE İNSAN MÜDAHALESİ VAR

ZEMİNDE İNSAN MÜDAHALESİ VAR
Aramaya öncülük eden Silesian Bridge Foundation'dan Roman Furmaniak "Yaptığımız ilk tatbikatta doğal olmayan bükülmeler gördük. İkinci bir çalışma daha yaptık ve diğer tarafta da aynı sonucu aldık. Şekiller ve renkler zemine insan müdahalesi yapıldığını ortaya koydu. Metalin farklı bir yoğunluğu var, bu da taramalarda daha koyu bir renk olarak görünüyor." dedi.

“TEK İSTEĞİMİZ HAZİNEYİ HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK”

“TEK İSTEĞİMİZ HAZİNEYİ HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK”
Silesian Bridge Foundation şimdi kutuyu yüzeye çıkarmak için izin bekliyor. Ekip lideri Furmaniak "10 bölgede daha kazıya başlamak için hazırlıklar yapıyoruz. Bizi her yerde 'Hazine avcısı' olarak tanımlıyorlar ama biz kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Tek isteğimiz bu hazineyi hak sahiplerine teslim etmek." dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Dolar ve gram altın fiyatı için öne çıkan rakamlar!

Dolar ve gram altın fiyatı için öne çıkan rakamlar!

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

10 dolarlık düşüş! Akaryakıt fiyatları...

10 dolarlık düşüş! Akaryakıt fiyatları...

Ayçiçek yağına rakip olacak! Yüzde 45 daha kazançlı

Ayçiçek yağına rakip olacak! Yüzde 45 daha kazançlı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.