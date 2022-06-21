Dev Alman Banka ‘Altın, en şahin Fed’i fiyatlıyor’ diyerek duyurdu: Rekor için tarihi verdiler…

Küresel piyasalarda, devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin yorumların etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, artan resesyon endişeleri karşısında hükümet tarafı da olası politikaları kamuoyuyla paylaşıyor. Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak… Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, makroekonomik verilerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi halinde temmuzda da güçlü bir faiz artışını destekleyeceğini söylerken, ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonu aşağı çekebileceklerini düşündüklerini belirtti. Yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.

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FED’İN ADIMLARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA Temmuz ayı sonrası atılacak adımların ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğine yönelik daha anlaşılır ipuçları vermesi beklenirken, Powell'ın bu haftaki konuşmalarında bu döneme ilişkin yönlendirmelerde bulunacağı tahmin ediliyor.

Enflasyonla mücadeledeki kararlılık ve ABD ekonomisinin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceğine yönelik beklentilerle pay piyasalarında temkinli de olsa pozitif bir seyir izlenirken, Fed yetkililerinin bugün yapacağı açıklamalar da yatırımcıların odağında bulunuyor.

AVRUPA FAİZ ARTIŞINA HAZIRLANIYOR Avrupa'da dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları gündemin odağında yer alırken, Lagarde, ECB yetkililerinin temmuz ve eylül toplantılarında faiz artırma niyetinde olduklarını söyledi. Lagarde, temmuzda 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceklerini belirtirken, tahvil faizlerine müdahale etmek için geliştirilen araca yönelik ısrarlı sorulara karşın bu konuda açıklama yapmak için henüz erken olduğunu dile getirdi. ECB Baş ekonomisti Philip Lane ise Euro Bölgesi'nde negatif faizlerin artık uygun olmadığını kaydederken, politika faizindeki artışın ekonominin bütün birimlerindeki risk primini yükselteceğini aktardı.

EURO VE DOLAR Dolar Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımı sonrası 20 yılın zirvesinden uzaklaşmıyor. Fed’in faiz artışların son hız devam edeceği beklentisi ve bazı Fed yetkililerinin enflasyonun hedef yüzde 2’yi bulmasının birkaç yılı bulacağını öngörmesi doları destekleyen unsurlar. Dolar endeksi şu sıralar 104,19 seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar Fed Başkanı Jerome Powell’in çarşamba ve perşembe günü Senato’da vereceği ifadeler doların yönünde etkili olabileceğini ifade ediyor. Avrupa’da ise yapılan açıklamalar ile güçlenen euro/dolar paritesi ise 1,054’e kadar yükseltti. Bu gelişmelerle döviz kurlarında dün olduğu gibi yatay seyir hakim. Dolar/TL, 17,31-17,32 seviyelerinde yatay; euro/TL ise 18,21 civarında işlem görüyor.