Doğal gaz ve elektriğe zam mı geldi? 1 Eylül 2022 Doğal gaz ve elektrik zammı ne kadar, yüzde kaç? BOTAŞ açıkladı!

Doğal gaz ve elektrik zammı haberleri sonrası çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. BOTAŞ'tan yapılan paylaşımda Eylül ayına ilişkin tarife tablosu vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, Doğal gaz ve elektriğe zam mı geldi? 1 Eylül 2022 Doğal gaz ve elektrik zammı ne kadar, yüzde kaç? BOTAŞ'tan yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE ZAM MI GELDİ? 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 49,5, sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldığı ifade edilirken, bir başka zam haberi de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gelmiş oldu.

EPDK, elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 50 zam yapıldığı duyurdu. Yeni tarifeler ise 1 Eylül itibariyle geçerli olacak.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ? - Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 20,4,



- Sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %50,8