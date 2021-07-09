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e-Devlet bayram parası başvurusu nasıl yapılır? Bayram harçlığı kimlere veriliyor?

09.07.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala bayram harçlıkları merak konusu oldu. Devlet tarafından verilen bayram harçlığından yararlanmak isteyen vatandaşlar nasıl başvuru yapacağını araştırmaya başladı. Peki e-Devlet bayram parası başvurusu nasıl yapılır? Bayram harçlığı kimlere veriliyor? Detaylar haberimizde...

Pandemi sürecinde işsizlik ve kapanmalar nedeniyle maddi zorluk yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi, devlet tarafından verilecek yardım parası merak edildi. E Devlet üzerinden yapılacak başvuruların tarihi açıklanması beklenirken, kimlerin bu yardımdan faydalanabileceği araştırılmaya başlandı. Peki e-Devlet bayram parası başvurusu nasıl yapılır? Bayram harçlığı kimlere veriliyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

Bayram harçlığı kimlere veriliyor?

Her yıl devlet tarafından vatandaşlara verilen bayram harçlığının bu yıl, kimlere verileceği ve tutar merak edilmeye başladı.
İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde dar gelirli ve işsiz kalan kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden 1000 TL'lik yardım yapılmıştı.

BAYRAM HARÇLIĞI NE KADAR?

BAYRAM HARÇLIĞI NE KADAR?
Kurban Bayramına kıs bir süre kala ise bayram harçlığı müjdesi verildi. Maddi sıkıntı çeken ihtiyaç sahibi ailelere bu yıl 500 TL yardım edileceği açıklandı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular e Devlet üzerinde bulunan 'Açık Kapı' siteminden gerçekleştirilecek. Sistemde yer alan formu doldurarak başvuru yapan vatandaşlar yine aynı yerden bayram harçlığı almaya hak kazanıp, kazanmadığını öğrenebilecekler.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

KİMLER FAYDALANABİLİR?
65 yaşını dolduran, kimsesiz kalmış kişilerin başvuruda bulunacağı gibi, afet ve acil duruma maruz kalmış aynı zamanda dar gelirli aileler başvuruda bulunacaklar.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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