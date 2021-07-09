Pandemi sürecinde işsizlik ve kapanmalar nedeniyle maddi zorluk yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi, devlet tarafından verilecek yardım parası merak edildi. E Devlet üzerinden yapılacak başvuruların tarihi açıklanması beklenirken, kimlerin bu yardımdan faydalanabileceği araştırılmaya başlandı. Peki e-Devlet bayram parası başvurusu nasıl yapılır? Bayram harçlığı kimlere veriliyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

Bayram harçlığı kimlere veriliyor?

Her yıl devlet tarafından vatandaşlara verilen bayram harçlığının bu yıl, kimlere verileceği ve tutar merak edilmeye başladı.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde dar gelirli ve işsiz kalan kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden 1000 TL'lik yardım yapılmıştı.

BAYRAM HARÇLIĞI NE KADAR? Kurban Bayramına kıs bir süre kala ise bayram harçlığı müjdesi verildi. Maddi sıkıntı çeken ihtiyaç sahibi ailelere bu yıl 500 TL yardım edileceği açıklandı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR? Başvurular e Devlet üzerinde bulunan 'Açık Kapı' siteminden gerçekleştirilecek. Sistemde yer alan formu doldurarak başvuru yapan vatandaşlar yine aynı yerden bayram harçlığı almaya hak kazanıp, kazanmadığını öğrenebilecekler.