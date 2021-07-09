FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. e-Devlet bayram parası başvurusu nasıl yapılır? Bayram harçlığı veriliyor mu?

e-Devlet bayram parası başvurusu nasıl yapılır? Bayram harçlığı veriliyor mu?

09.07.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala bayram harçlıkları merak konusu oldu. Devlet tarafından verildiği iddia edilen bayram harçlığından yararlanmak isteyen vatandaşlar nasıl başvuru yapacağını araştırmaya başladı. Peki e-Devlet bayram parası başvurusu nasıl yapılır? Bayram harçlığı verilecek mi? Detaylar haberimizde...

Pandemi sürecinde işsizlik ve kapanmalar nedeniyle maddi zorluk yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi, devlet tarafından verildiği iddia edilen bayram harçlığını merak etmeye başladı. E Devlet üzerinden başvuru yapılabileceği ileri sürülen bayram harçlığına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki e-Devlet bayram parası başvurusu nasıl yapılır? Bayram harçlığı veriliyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar...

Bayram harçlığı bu yıl verilecek mi?

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bayram harçlığı konusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor.
İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde dar gelirli ve işsiz kalan kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden 1000 TL'lik yardım yapılmıştı.
Kurban Bayramına kısa bir süre kala ise bayram harçlığı verileceği haberleri sosyal medyada dolaşmaya başlandı. Bu kapsamda maddi sıkıntı çeken ihtiyaç sahibi ailelere bu yıl 500 TL yardım edileceği iddia edildi.
Başvuruların e Devlet üzerinde bulunan 'Açık Kapı' siteminden gerçekleştirileceği söylenmişti.
65 yaşını dolduran, kimsesiz kalmış kişilerin başvuruda bulunacağı gibi, afet ve acil duruma maruz kalmış aynı zamanda dar gelirli aileler başvuruda bulunacakları ileri sürüldü.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. "Açık Kapı" birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. e devlet bu şekil de bildiriyor

En Çok Okunan Haberler

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

TCMB anketi yayımladı!

TCMB anketi yayımladı!

Dev şirketten çalışanlarına 13 bin TL ikramiye!

Dev şirketten çalışanlarına 13 bin TL ikramiye!

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.