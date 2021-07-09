Pandemi sürecinde işsizlik ve kapanmalar nedeniyle maddi zorluk yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi, devlet tarafından verildiği iddia edilen bayram harçlığını merak etmeye başladı. E Devlet üzerinden başvuru yapılabileceği ileri sürülen bayram harçlığına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki e-Devlet bayram parası başvurusu nasıl yapılır? Bayram harçlığı veriliyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar...