FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları... Zam oranı belli oldu hepsi artacak! Eski fiyatları unutun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları... Zam oranı belli oldu hepsi artacak! Eski fiyatları unutun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 08:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonları etkileyecek olan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni oranla beraber ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları ve daha birçok kaleme zam gelecek. Zam oranı da yüzde 43,93 olarak belirlendi. Kesinleşen oranların ardından 2024 fiyatları için son günler başladı. İşte 2025'te geçerli olacak fiyatlar...

Yıl sonuyla beraber en çok konuşulan konu zamlar oldu. Ocakta sadece maaşlar zamlanmayacak. 7'den 70'e gündelik hayatta kullanılan her şeye zaman gelecek. Bunların içinde ehliyet, pasaport, trafik cezaları gibi kalemler de var. Yeni fiyatlar için gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti. Beklenen haber geldi ve yeniden değerleme oranı resmen yürürlüğe girdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

GÖZLER RESMİ GAZETE'YE ÇEVRİLMİŞTİ

TÜİK'in geçtiğimiz ay yayınladığı enflasyon oranlarının ardından vergi ve harçları etkileyecek oran yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunurken oranın resmiyet kazanması için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyordu.

BUGÜN RESMİLEŞTİ

BUGÜN RESMİLEŞTİ

27 Kasım Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de yeniden değerleme oranına yer verildi. Resmi Gazete'deki açıklamada, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 43,93

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 43,93

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur." ifadelerine yer verildi.

HEPSİNİN FİYATI ARTIYOR

HEPSİNİN FİYATI ARTIYOR

Yeniden değerleme oranıyla beraber yeni yılda ehliyet, pasaport, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalem artacak. Peki yeni yılda fiyatlar nasıl olacak? İşte zamlı tarifeler...

2025 EHLİYET FİYATLARI

2025 EHLİYET FİYATLARI

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete MTV Ehliyet pasaport Zam vergi Yeniden Değerleme Oranı trafik cezalari
En Çok Okunan Haberler
İsrail ile Lübnan arasında ateşkes...

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes...

Asgari ücret için ses getirecek ipucu! Pazarlıkların hangi orandan başlayacağını açıkladı

Asgari ücret için ses getirecek ipucu! Pazarlıkların hangi orandan başlayacağını açıkladı

Doktorlar'ın Ela'sının son halini görenler "Tanıyamadım" dedi

Doktorlar'ın Ela'sının son halini görenler "Tanıyamadım" dedi

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Sayılı günler kaldı! Araç satışında yeni düzenleme

Sayılı günler kaldı! Araç satışında yeni düzenleme

Dolandırıcılar tuzak içinde tuzak kurdu! Hesaplarında para var ama tek kuruşunu çekemiyorlar

Dolandırıcılar tuzak içinde tuzak kurdu! Hesaplarında para var ama tek kuruşunu çekemiyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.