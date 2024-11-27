Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları... Zam oranı belli oldu hepsi artacak! Eski fiyatları unutun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıl sonuyla beraber en çok konuşulan konu zamlar oldu. Ocakta sadece maaşlar zamlanmayacak. 7'den 70'e gündelik hayatta kullanılan her şeye zaman gelecek. Bunların içinde ehliyet, pasaport, trafik cezaları gibi kalemler de var. Yeni fiyatlar için gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti. Beklenen haber geldi ve yeniden değerleme oranı resmen yürürlüğe girdi.