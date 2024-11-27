Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları... Zam oranı belli oldu hepsi artacak! Eski fiyatları unutun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıl sonuyla beraber en çok konuşulan konu zamlar oldu. Ocakta sadece maaşlar zamlanmayacak. 7'den 70'e gündelik hayatta kullanılan her şeye zaman gelecek. Bunların içinde ehliyet, pasaport, trafik cezaları gibi kalemler de var. Yeni fiyatlar için gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti. Beklenen haber geldi ve yeniden değerleme oranı resmen yürürlüğe girdi.
TÜİK'in geçtiğimiz ay yayınladığı enflasyon oranlarının ardından vergi ve harçları etkileyecek oran yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunurken oranın resmiyet kazanması için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyordu.
27 Kasım Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de yeniden değerleme oranına yer verildi. Resmi Gazete'deki açıklamada, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur." ifadelerine yer verildi.
Yeniden değerleme oranıyla beraber yeni yılda ehliyet, pasaport, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalem artacak. Peki yeni yılda fiyatlar nasıl olacak? İşte zamlı tarifeler...
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.