KABİNE TOPLANTISI EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 12 puanlık fark için kritik viraj! En somut adım, saatler kaldı: Refah payı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

FATİH PORTAKAL EMEKLİYE EK ZAMDA FORMÜLÜ AÇIKLADI

Gazeteci Fatih Portakal 17.002 TL olan asgari ücret ile SGK emekli maaşı arasındaki farkın çok zor kapanacağının altını çizerek refah payında formülü şu sözlerle açıkladı: “Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 gibi bir zam yapıldı. SGK emeklisi ise yüzde 37,57 gibi bir artış aldı. Birinci formülde aradaki yüzde 12’lik farkı hemen verecekler. Ya da Mehmet Şimşek bütçeye bakacak. Eğer yetersizse yüzde 6’sı şimdi, yüzde 6’sını Temmuz’da vermeyi planlıyorlarmış. Ben hafta sonuna kadar ya da gelecek hafta Pazartesi-Salı somut bir şey öğreneceğiz diye düşünüyorum” dedi.