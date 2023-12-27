Emekli maaşına zam oranına asgari ücret ayarı! Milyonlar maaş zammı açıklamasına kilitlendi, 'Yuvarlanabilir' diyerek oran verdi

Yılın son gününe yaklaşılırken milyonlar maaşlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Ankara'da bugün bütün gün boyunca asgari ücret zammı trafiği yaşanırken, dakikalar içinde 2024 asgari ücret zam kararının açıklanması bekleniyor. Bir yandan açıklanacak zam kararı beklenirken, diğer yandan da emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Milyonlarca emekli 2024 maaşlarına yapılacak zam oranı için asgari ücretteki artışı da yakından takip ediyor.



