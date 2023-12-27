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Emekli maaşına zam oranına asgari ücret ayarı! Milyonlar maaş zammı açıklamasına kilitlendi, 'Yuvarlanabilir' diyerek oran verdi

27.12.2023 17:50 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammı içim milyonlar ekran başına geçip, açıklanacak zam kararını beklerken gözler bir yandan da 2024 emekli maaş zammında. Asgari ücrete yüzde kaç zam geleceği merakla beklenirken, emekli maaşlarına da benzer oranda zam gelmesi gündem geldi. Kulislerde asgari ücret zammı için açıklanacak rakama benzer bir zam oranında emekliye de zam yapılacağı konuşuluyor. Peki emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? İşte emekli maaşları için öne çıkan zam oranı...

Yılın son gününe yaklaşılırken milyonlar maaşlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Ankara'da bugün bütün gün boyunca asgari ücret zammı trafiği yaşanırken, dakikalar içinde 2024 asgari ücret zam kararının açıklanması bekleniyor. Bir yandan açıklanacak zam kararı beklenirken, diğer yandan da emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Milyonlarca emekli 2024 maaşlarına yapılacak zam oranı için asgari ücretteki artışı da yakından takip ediyor.

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3 Ocak'ta açıkanacak Aralık ayı enflasyon rakamın ardından, memur ve emeklilere yapılacak zam oranının da netleşmesi bekleniyor.

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Yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak verilere ilaven emekli maaşlarında belli bir düzeltme yapılması da gündemde.

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Ankara kulislerine yansıyan son bilgilere göre asgari ücret zam oranı kararının arından benzer oranda emekli maaşlarına da yeni yılda zam yapılacak.

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Hem Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem hem de SGK uzmanı Mert Nayır, emeklilerin de zamlarının yüzde 47-48 oranında olacağını bunun yüzde 50 oranına yuvarlanacağını ifade etti.

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emekli maaşı Zam
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