FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli olmayan isteyenler dikkat! Emekli kredisi için başvuru tarihi belli oldu

Emekli olmayan isteyenler dikkat! Emekli kredisi için başvuru tarihi belli oldu

29.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle borçlarını ödeyemeyen pek çok kişiye, hükümet yapılandırma yasası ile büyük kolaylık sağlamıştı. Emekli olmak için prim borcu olanlar da yapılandırma fırsatından yararlanabiliyordu. Emeklilik kredisi ile bir kolaylık daha sağlandı.

Emekli olmak için gün sayan çalışanların yanı sıra, gününü tamamlayıp prim borcu nedeniyle bir türlü emekli olamayanlara yapılandırma yasasıyla büyük bir fırsat kapısı açılmıştı. Bu yasadan faydalanan Bağ-Kur’lular prim borçlarını kolayca ödeyebilme şansı yakalarken, bir kolaylık daha sağlandı. Yapılandırmadan yararlananlar, borçlarını emeklilik kredisi ile ödeyebilecek. İşte detaylar…

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK’TAN EMEKLİYE MÜJDE

Yapılandırma yasasından yararlanarak emekli olmak isteyenler nakit sıkıntısı nedeniyle bu yasadan faydalanamıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'kredi işbirliği protokolü' imzalandı. Buna göre emeklilik kredisi çekerek prim borcunuzu ödeyip, emekli olabilirsiniz. Ödemeleriniz ise emekli maaşınızdan kesiliyor.

1,55 FAİZ 36 AYA KADAR ÖDEME KOLAYLIĞI

1,55 FAİZ 36 AYA KADAR ÖDEME KOLAYLIĞI
SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, yapılandırma düzenlemesi ile yaklaşık 16 bin 500 kişinin kredi kullanarak emeklilik hakkına kavuştuğunu belirtti. Yılmaz, "Yeni protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda yaklaşık 32 bin sigortalımız bulunmaktadır" dedi.
SGK Başkanvekili, 3 bankanın sunduğu kredinin detaylarını da şöyle anlattı: "Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 1 Kasım'a kadar aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredinin taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek."

KREDİDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

KREDİDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
3 banka ile imzalanan anlaşmaya göre emeklilik kredisinden yararlanacak kişiler şöyle:
- BAĞ-KUR prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manavgat'ta felaket! Acı haber geldi

Manavgat'ta felaket! Acı haber geldi

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

32 bin sigortalıya emeklilik müjdesi!

32 bin sigortalıya emeklilik müjdesi!

Nissan 3 yıl sonra kâr bekliyor

Nissan 3 yıl sonra kâr bekliyor

Fiat fiyat listesi yayınlandı!

Fiat fiyat listesi yayınlandı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

ABD ve Almanya dahil 5 ülke almak için sıraya girdi

ABD ve Almanya dahil 5 ülke almak için sıraya girdi

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.