Emekli olmayan isteyenler dikkat! Emekli kredisi için başvuru tarihi belli oldu

Emekli olmak için gün sayan çalışanların yanı sıra, gününü tamamlayıp prim borcu nedeniyle bir türlü emekli olamayanlara yapılandırma yasasıyla büyük bir fırsat kapısı açılmıştı. Bu yasadan faydalanan Bağ-Kur’lular prim borçlarını kolayca ödeyebilme şansı yakalarken, bir kolaylık daha sağlandı. Yapılandırmadan yararlananlar, borçlarını emeklilik kredisi ile ödeyebilecek. İşte detaylar…

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK’TAN EMEKLİYE MÜJDE

Yapılandırma yasasından yararlanarak emekli olmak isteyenler nakit sıkıntısı nedeniyle bu yasadan faydalanamıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'kredi işbirliği protokolü' imzalandı. Buna göre emeklilik kredisi çekerek prim borcunuzu ödeyip, emekli olabilirsiniz. Ödemeleriniz ise emekli maaşınızdan kesiliyor.

1,55 FAİZ 36 AYA KADAR ÖDEME KOLAYLIĞI SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, yapılandırma düzenlemesi ile yaklaşık 16 bin 500 kişinin kredi kullanarak emeklilik hakkına kavuştuğunu belirtti. Yılmaz, "Yeni protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda yaklaşık 32 bin sigortalımız bulunmaktadır" dedi.

SGK Başkanvekili, 3 bankanın sunduğu kredinin detaylarını da şöyle anlattı: "Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 1 Kasım'a kadar aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredinin taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek."

KREDİDEN KİMLER YARARLANABİLİR? 3 banka ile imzalanan anlaşmaya göre emeklilik kredisinden yararlanacak kişiler şöyle: