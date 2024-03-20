Emeklilere zam mı geliyor? AK Partili isim açıkladı: "Cumhurbaşkanımız emekliler için iyileştirme yapacak"

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 zam yetersiz kaldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken, döviz kurlarındaki ve fiyatlardaki artış sonrası emeklilerin zam beklentileri de arttı. Seçim öncesi peş peşe seyyanen zam iddiaları gündemdeyken bir açıklama da AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan geldi. Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve bütçe imkanları doğrultusunda emeklilere yönelik iyileştirmeler yapılacağını dile getirdi.
Ankara'daki vaatlerini sıralayan Altınok şu ifadeleri kullandı:
"Emeklilerimize her türlü desteği veriyoruz. Büyükşehirde ulaşım bizde değil, su bizde değil. Ulaşımı ücretsiz yapıyoruz, suyu yüzde 50 indiriyoruz. Bin lira değil beş bin lira veriyoruz. 2500 lira veriyoruz, doğal gaz desteğini çıkarıyoruz."
Emeklilere bayram öncesi zam sürprizi olabilir mi sorusuna Altınok şu yanıtı verdi:
"Biliyorsunuz TBMM kapalı ve emeklilerle ilgili karar Meclis'te alınıyor."
"Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak."
"Emekliler bizim başımızın tacı. İki gündür Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraberdik. Emeklilerin derdini yine çözerse AK Parti ve sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer."
"Bayram ikramiyesiyle ilgili bir rakam telaffuz etmedi. Durumu biraz konuştum. Cumhurbaşkanımız da olayın farkında."