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Emekliye en az 3275 TL! İşte güncel memur maaşları...

09.07.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen, memur, kaymakam, polislerin zamlı maaşları belli oldu. Hemen hemen 2 milyon memur emeklisinin zammı enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e yükseldi. En düşük maaş 3 bin 275 Türk lirası olurken, zam farkları ve bayram ikramiyeleri ayın 15'inde ödenecek.

Temmuz zammı ile birlikte emekliler, yakın zaman içerisinde bu paralara da kavuşuyor. Neredeyse 2 milyon memur emeklisinin yüzde 3'lük temmuz zammı, yüzde 5.45 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8.45'e yükseldi.

Maaşlar ne zaman yatacak?

Temmuz zammıyla beraber ek ödeme dâhil en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 20 Türk lirası 66 kuruştan 3 bin 275 Türk lirası 90 kuruşa yükseldi. En düşük maaşta 255,24 Türk lirası artış oluştu. Memur emeklilerinin maaşı, her ayın 1'i ile 5'i arasında hesaplara yatıyor. Bu ay maaşlar, 5 Temmuz'daki enflasyon verileri beklendiğinden, artış yansıtılmadan ödendi. Emekliler oluşan zam farkını 15 Temmuz'da alacak. Memur emeklileri bu ay Kurban Bayramı ikramiyesini de hesaplarında görecek. Bayram ikramiyesi de 15 Temmuz’da hesaplara yatırılacak. Emekliler bin 100 Türk lirası alırken, dul ve yetimler ölüm aylıkları oranında ikramiyeden faydalanacak.
Genel Müdür 1/4 16.110 Türk lirası
Şube Müdürü (Üniv.Mezunu) 1/4 8.493 Türk lirası
Memur (Üniv. Mezunu) 9/1 5.243 Türk lirası
Öğretmen 1/4 6.553 Türk lirası
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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