2022 Eylül ayı FED faiz kararı hem kripto para piyasasına hem de altın ve birçok varlığa yön verecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın beklenen açıklamayı yapacağı tarih ve saat merak edildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Eylül FED faiz kararı ne olur?