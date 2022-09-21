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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Eylül FED faiz kararı ne olur?

21.09.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak edildi.. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada bu senenin sonuna dek faiz artırımına gidilebileceğini belirtmişti. Küresel piyasalarda gözler yapılacak yeni açıklamaya çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Eylül FED faiz kararı ne olur?

2022 Eylül ayı FED faiz kararı hem kripto para piyasasına hem de altın ve birçok varlığa yön verecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın beklenen açıklamayı yapacağı tarih ve saat merak edildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Eylül FED faiz kararı ne olur?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Fed toplantısı 20 Eylül Salı günü ve 21 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Heyecanla beklenen FED faiz kararı ise 22 Eylül'de açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de açıklanacak.

FED FAİZ SON KARARI NE OLMUŞTU?

FED FAİZ SON KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti.
Gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Powell yine de faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?
Ocak ayından bu zaman dek faiz artırımı olacağı yönünde sinyaller veren Başkan Jerome Powell, geçtiğimiz ay katıldığı sempozyumda artırımın gelecek oranlara göre gerçekleşeceğini açıklamıştı.
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