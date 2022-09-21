FED faiz kararı, toplantı sonrası açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın hangi gün, saat kaçta açıklamada bulunacağı merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "FED faiz kararı toplantısı bugün saat kaçta? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Fed faiz kararının belli olacağı toplantının ilki dün yapıldı. İkinci toplantı bugün yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Heyecanla beklenen FED faiz kararı ise 22 Eylül'de açıklanacak. FED faiz kararı saat 21.00'de yapılan açıklama ile belli olacak.

FED FAİZ SON KARARI NE OLMUŞTU? ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti.

Gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Powell yine de faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

