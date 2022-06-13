GES nedir? GES talep toplama işlemi ne zaman başlıyor? Gelire endeksli senet şartları nelerdir?

GES (Gelire Endeksli Senet) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla ihraç edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. GES (Gelire Endeksli Senet) ihracı ile ilgili talep toplama işlemi başlıyor. Peki GES nedir? Gelire Endeksli Senet talep toplama işlemi ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GES NEDİR?

GES konusunda Borsa istanbul'da yer alan bilgiler şu şekildedir: Yurtiçi tasarrufların artırılması, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, Hazine tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde ilk Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı gerçekleştirilmiştir.

GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmiştir. Gelire Endeksli Senetler ile getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Söz konusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık hasılat paylarının toplamı esas alınmaktadır. Gerçekleşen gelir tahsilatının Bütçe’de açıklanan azami tutarların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara söz konusu azami tutar karşılıkları esas alınarak ödeme yapılır.

Devlet İçi Borçlanma Senedine ilişkin ise Borsa İstanbul'da şu bilgiler yer almaktadır: ''Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Borçlu olan devlet, DİBS sahiplerine kupon ödeme tarihlerinde ve vade sonunda borçlu olduğu tutarı öder. DIBS’ler vadeleri boyunca ikincil piyasalarda kişi ve kurumlar tarafından alınıp satılabilmektedir.''