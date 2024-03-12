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İftar yapmanın en hesaplı yolu yine 'ev' oldu! İstanbul'da cep yakan menü fiyatları: En düşüğüyle en yükseği arasında uçurum var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.03.2024 11:53
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Ramazan ayının gelmesiyle beraber restoranların iftar menüleri de bir bir görücüye çıktı. Dün ilk iftarın yapılmasının ardından menü fiyatları bir kez daha gündem oldu. İstanbul'da her bütçeye göre iftar menüsü olmasıyla beraber semtler arasında görülen fiyat farkı müşterilerin dikkatini çekti. Göze batan bir başka konu ise iftar menülerinin geçen seneye göre neredeyse yüzde 100 zamlanması oldu. İşte 2024 yılı ramazan ayında İstanbul'daki iftar menüsü fiyatları...

Ramazan ayının gelmesiyle beraber iftar menüleri şekillendi ve müşterilere sunuldu. İftarını dışarda yapmak isteyenlerin bazı meblaları gözden çıkarması gerekiyor. Bunun hesabını yaparken semt seçimi de önemli. Ortalama fiyatlar baz alındığında 300-400 liraya başlayan kişi başı menü fiyatları mekanına ve manzarasına göre 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ortalama fiyatlar göz önüne alındığında ise iftar fiyatları 600 lirayla 2 bin lira arasında değişiyor.

Anlık Borsa

Geçen yıla göre gözle görünür bir artış yaşanan iftar menüsü fiyatlarında bazı bölgelerde yüzde 100 ila yüzde 150 arasında artış yaşandığı belirlendi. Peki İstanbul'da iftar menü fiyatları ne kadar? İşte semtlere göre değişkenlik gösteren menü fiyatları...

BAKIRKÖY/ 900 TL

BAKIRKÖY/ 900 TL

BAŞAKŞEHİR 870-950 TL

BAŞAKŞEHİR 870-950 TL

BAYRAMPAŞA 770 TL

BAYRAMPAŞA 770 TL

ESENYURT/ 950 TL

ESENYURT/ 950 TL
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul iftar iftar menüleri
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