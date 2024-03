İstanbul'da 3 ayrı tarife! Et ve Süt Kurumu'nda kilosu 380 lira olan pirzola kasapta 1100 liraya satılıyor!

Et ve Süt Kurumu'nda 230 liraya satılan kıymanın kilosu bazı marketlerde 412, kasaplarda ise 600 liraya kadar yükseldi. Et çeşitlerinde fiyat tarifelerinin Et ve Süt Kurumu'nda, marketlerde ve kasaplarda değiştiği görülürken, fiyatlar semtten semte de değişti. 2Beylikdüzü'nde kıymanın kilosu 540 liradan satılırken, Başakşehir'de ise fiyatlar 600 liraya kadar çıktı.

Kıyma, Et ve Süt Kurumu'nda ise 229 liraya satılıyor. Yine Beylikdüzü ilçesinde 570 lirayı bulan dana kuşbaşının fiyatı Başakşehir'de 620 liradan tezgahtaki yerini aldı. Kuşbaşı marketlerde de 500 lira olarak fiyatlandırıldı. Öte yandan Et ve Süt Kurumu'nda 299 liraya satılan sucuk, marketlerde 615 ile 655 liradan, kasapta ise 555 liradan satılıyor. Pirzolanın kilosu ise Et ve Süt Kurumu'nda 380 lirayken, markette 600 ile 800 lira arasında değişiyor. Pirzola kasaplarda ise 830 ile 1100 lira arasında satışa sunuluyor.