Kiralık ev çıkışı gündem yaratmıştı! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için çok konuşulacak iddia

Kiralık ev fiyatları Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerde yüksek ev kiraları dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını belirterek kira fiyatlarının düşme eğiliminde olduğunu söylemişti.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI: "BİZ İSTANBUL’DA EV BULAMADIK. MÜTHİŞ PAHALI"

Ancak Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın verdiği röportajda kullandığı ifadeler bir anda gündeme oturdu. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz." diyen Erkan'ın bu sözleri çok konuşuldu.

FATİH ALTAYLI'DAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Erkan'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Erkan'ın aylık maaşının yan ödemeler hariç 160 bin TL olduğunu ve 3-4 yıllık gelirinin en az 50 milyon dolar olduğunu savunan Altaylı "Erkan, 'buradaki işim bitse de ben Amerika'ya dönsem diye gün sayıyor' demektir." ifadelerini kullandı.



