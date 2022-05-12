Kripto paralardaki düşüş sürüyor. Bu durum sebebiyle Bitcoin, Luna Terra, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital paraları olan ve alım satım yapmak isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki Kripto paralar daha düşer mi? Kripto paralar neden düşüyor, ne zamana kadar düşecek? Bitcoin ve Luna Terra da dahil olmak üzer konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KRİPTO PARALAR DAHA DÜŞER Mİ?

Kripto paralardaki düşüşün, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) parasal sıkılaşması, bu düşüşün en temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Riskli yatırım ve varlık alımlarından kaçış istemi bulunuyor. Parasal sıkılaşmanın en temel sebebi de pandemi ve pandemiyle birlikte oluşan tedarik zincirinin getirdiği büyük enflasyon.