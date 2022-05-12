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Kripto paralar daha düşer mi? Kripto paralar neden düşüyor, ne zamana kadar düşecek?

12.05.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar daha düşer mi? sorusunun yanıtı, Bitcoin başta olmak üzere Luna Terra, Ethereum, Dogecoin, Ripple v.b. dijital paralarda yaşanan düşüş nedeniyle merak konusu oldu. Sabit coin ile Bitcoin'de büyük çöküş gerçekleşmesi sebebiyle vatandaşlar, Kripto paralar daha düşer mi? Kripto paralar neden düşüyor, ne zamana kadar düşecek? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte Bitcoin ve Luna Terra da dahil olmak üzere konuya ilişkin detaylar...

Kripto paralardaki düşüş sürüyor. Bu durum sebebiyle Bitcoin, Luna Terra, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital paraları olan ve alım satım yapmak isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki Kripto paralar daha düşer mi? Kripto paralar neden düşüyor, ne zamana kadar düşecek? Bitcoin ve Luna Terra da dahil olmak üzer konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KRİPTO PARALAR DAHA DÜŞER Mİ?

Kripto paralardaki düşüşün, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) parasal sıkılaşması, bu düşüşün en temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Riskli yatırım ve varlık alımlarından kaçış istemi bulunuyor. Parasal sıkılaşmanın en temel sebebi de pandemi ve pandemiyle birlikte oluşan tedarik zincirinin getirdiği büyük enflasyon.

KRİPTO PARALAR DAHA DÜŞER Mİ?

Kripto paralardaki düşüşün, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) parasal sıkılaşması, bu düşüşün en temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Kripto paralardaki düşüşün bir müddet daha süreceği öngörülüyor.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Parasal sıkılaşmanın en temel nedeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgınla birlikte oluşan tedarik zincirinin getirdiği büyük enflasyondur.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yasaklar sona ererken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve bu savaş konusunda dünyanın 2 kutuba ayrılması enflasyonun yükselmesine neden oldu.
Amerika Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede faiz artırımı kararı kripto paralarda düşüşe yol açtı. Faiz artışı, dolarda artış yaşanmasına neden olurken, kripto paraların dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı.
Öte yandan son senelerin küresel anlamda en yüksek enflasyon rakamlarına ulaşıldı. Kripto paralardaki düşüşte bununda büyük etkisi yadsınamaz bir gerçek.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
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