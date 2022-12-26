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Memur ve emekliye zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... Hesaplamalar tek tek yapıldı: 3 formül ile en düşük maaş tablosu

26.12.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekliye zam oranının netleşmesi için son 1 hafta kaldı. 6 aylık enflasyon rakamına göre ‘memur ve emekli ne kadar zam alacak?’ sorusu Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Asgari ücrete yapılan yüzde 54’lük zam ise bir anlamda herkes için kriter haline geldi. Milyonlar Ocak zammı için hesap yaparken en düşük emekli maaşı ile memur maaşı için rakamlar ortaya çıktı. İşte enflasyon tahminlerine göre memur ve emekli maaşı hesaplama...

Emekliye zam ile memur maaşları son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Yeni yıla girerken önce asgari ücret zammını açıklayan hükümet, şimdi de 3 Ocak’ta duyurulacak Aralık ayı enflasyonu ile memur ve emekli için yeni maaşlarını netliğe kavuşturacak. Asgari ücret yüzde 54,6 artarken emekli ve memur maaşları için de hesaplamalar yapılmaya başlandı. En düşük emekli maaşı ile memur zammı, enflasyon rakamlarının yanında refah payı ve ek göstergenin eklenmesiyle daha da yukarı çıkacak. Peki kim, ne kadar maaş alacak? İşte detaylar…

BAKAN BİLGİN’DEN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin ek zam sinyali verirken, “Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Toplu sözleşme, enflasyon farkı ve artı bir şeylerle belirleyeceğiz. Memur ve emekli zammı için kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 5 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANI

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL’ye yükseltilmişti. Memur ve memur emeklileri içinse yüzde 34,85 enflasyon farkı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olarak belirlendi. Yılın ikinci yarısında ise ilk 5 aylık rakamlar netleşti. Kasım enflasyonu sonrası SGK ve Bağ-Kurlu emekliler için oran yüzde 14,04 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,11 zammı cebine koydu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ

Tüm bu gelişmelerin yanında Ocak zammına ilave olarak refah payı ve ek gösterge farklı ile ek zamların da yapılması söz konusu. Öte yandan 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşı hesaplama için tahminler de yapılmaya başlandı. En düşük emekli maaşı için asgari ücret oranında artış talep edilirken, ihtimaller de tek tek sıralandı.

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ZAM FORMÜLLLERİ SIRALANDI

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 3 olarak gelmesi ile SGK ve Bağ-Kurluların emekli maaşının yüzde 17,5, yüzde 4 gelmesi halinde yüzde 18,6, yüzde 5 gelmesi halinde ise yüzde 19,8 artması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları içinse yüzde 3’lük Aralık enflasyonu yüzde 18,6, yüzde 4’lük enflasyonu yüzde 19,7 ve yüzde 5’lik enflasyon yüzde 21 zam olarak yansıyacak.

İŞTE 5 AYLIK KESİNLEŞEN ZAMLI MAAŞLAR İLE TAHMİNLERE GÖRE YENİ HESAP TABLOSU

MEMUR MAAŞI

MEMUR MAAŞI
  • Mevcut maaş: 9.109 TL
  • 5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 10.478 TL
  • Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 10.754 TL
  • Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 10.903 TL
  • Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 11.021 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
  • Mevcut maaş: 6.077 TL
  • 5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 6.990 TL
  • Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 7.174 TL
  • Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 7.235 TL
  • Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 7.353 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
  • Mevcut maaş: 4.687 TL
  • 5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 5.345 TL
  • Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 5.507 TL
  • Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 5.558 TL
  • Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 5.610 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
  • Mevcut maaş: 2.906 TL
  • 5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 3.314 TL
  • Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 3.414 TL
  • Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 3.446 TL
  • Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 3.474 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
  • Mevcut maaş: 4.197 TL
  • 5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 4.786 TL
  • Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 4.931 TL
  • Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 4.977 TL
  • Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 5.028 TL
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Anahtar Kelimeler:
memur ve emekli zammı

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