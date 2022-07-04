Memur zammı ne kadar olacak 2022? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 'En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Memur zammı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK 2022?

Memur zammı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Memur zammı 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranı ve farkı ile netlik kazanmış olacak.

Haziran ayı enflasyonu sonrasında memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam da belli olmuş olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak” ifadelerini kullanmıştı.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI ARTIŞI YÜZDE KAÇ OŞLACAK? Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maaşlarda yüzde 40'a yakın artış olacağının sinyalini verdi.