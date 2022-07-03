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Memur zammı ne kadar olacak 2022? Memur maaşı temmuz zammı artışı yüzde kaç olacak? Gözler enflasyon farkında!

03.07.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini belirtmişti. Peki memur maaşı temmuz zammı artışı yüzde kaç olacak? İşte memur zammı ile ilgili merak edilenler...

Memur zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 'Memur maaşı temmuz zammı artışı yüzde kaç olacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Memur zammı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK 2022?

Memur zammı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Memur zammı 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranı ve farkı ile netlik kazanmış olacak.
Haziran ayı enflasyonu sonrasında memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam da belli olmuş olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak” ifadelerini kullanmıştı.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI ARTIŞI YÜZDE KAÇ OŞLACAK?

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI ARTIŞI YÜZDE KAÇ OŞLACAK?
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maaşlarda yüzde 40'a yakın artış olacağının sinyalini verdi.
Yüzde 40'lık zam tahmininin gerçekleşmesi halinde en düşük Memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşında bin TL'nin üstünde artış olacak.
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Recep Tayyip Erdoğan memur zammı 2022 tüik
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