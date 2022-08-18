Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı 2022? Merkez Bankası son dakika faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen tüm toplantılarda sabit tuttu. Bugün yapılacak açıklama şimdiden merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı 2022? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
Karar TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
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