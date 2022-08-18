Merkez Bankası faiz kararını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen tüm toplantılarda sabit tuttu. Bugün yapılacak açıklama şimdiden merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu 2022? Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...