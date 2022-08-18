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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu 2022? Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?

18.08.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili açıklama şimdiden merak konusu oldu. Bilindiği üzere PPK toplantısı 18 Ağustos 2022 Perşembe (bugün) yapılacak. Birçok kişi arama motorlarında "Merkez Bankası faiz kararı ne oldu 2022?", "Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte TCMB Ağustos ayı faiz kararı saati...

Merkez Bankası faiz kararını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen tüm toplantılarda sabit tuttu. Bugün yapılacak açıklama şimdiden merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu 2022? Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Karar TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
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TCMB Merkez Bankası Faiz kararı Merkez Bankası faiz kararı
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