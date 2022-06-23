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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler TCMB Haziran 2022 PPK toplantısında!

23.06.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ve PPK toplantısı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan toplantıda alınacak kararın ne yönde olacağı merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte TCMB Haziran 2022 PPK toplantısı ile ilgili merak edilenler...

Merkez Bankası bu senenin 6. faiz kararını duyuracak. PPK'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı öngürülüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? TCMB Haziran 2022 PPK toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı her ay olduğu gibi bu ay da merakla takip ediliyor. Toplantı, 23 Haziran 2022 Perşembe günü düzenlenecek. Alınan karar ise aynı gün saat 14:00’te duyurulacak.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var.
Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz."

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Alınan karar saat 14.00'te duyurulacak.
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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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