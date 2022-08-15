Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman, hangi gün? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı tarihi!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen tüm toplantılarda sabit tutulan Merkez Bankası faiz kararı Ağustos'un da ortalarına gelinmesi ile birlikte merak konusu oldu. "2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?", "PPK toplantısı ne zaman, hangi gün?" gibi soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Detaylar haberimizde...