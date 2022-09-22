Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması merakla bekleniyor. Gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, bugün mü açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, karar ne yönde olacak?