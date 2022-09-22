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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

22.09.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Piyasaların ve vatandaşların gözü yapılacak açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. politika faizini 75 baz puan yükseltildi. Böylelikle Amerika'nın faizi 3.00-3.25 bandına artmış oldu. Peki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması merakla bekleniyor. Gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Eylül 2022 Perşembe günü açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."
Bu kapsamda eylül ayı içerisinde de faiz artışı beklenmiyor.
Merkez Bankası temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos ayında ise faiz indirimine gitmişti.
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