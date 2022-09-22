Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması merakla bekleniyor. Gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."