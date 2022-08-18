Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası (TCMB) Ağustos 2022 faiz kararı beklentisi ne? 18 Ağustos 2022 Perşembe

Merkez Bankası faiz kararını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen tüm toplantılarda sabit tuttu. Bugün yapılacak açıklama şimdiden merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası (TCMB) Ağustos 2022 faiz kararı beklentisi ne? İşte detaylar...

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.