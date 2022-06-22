Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2022? TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Haziran ayı Merkez Bankası PPK toplantı tarihi!

Merkez Bankası toplantısının ne zaman olduğunu öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. TCMB her ay, toplantı yapıyor ve karar, Para Politikası Kurulu toplantılarının ardından açıklanıyor. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Haziran ayı Merkez Bankası PPK toplantı tarihi ve ayrıntılar haberimizde...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgiye göre bu ay toplantı 23 Haziran'da yapılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı saat 14:00’te açıklamış olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var.