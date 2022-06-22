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Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2022? TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Haziran ayı Merkez Bankası PPK toplantı tarihi!

22.06.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bu hafta yapılacak olan açıklama vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Söz konusu açıklama sonrası hem yatırımcılar hem de vatandaşlar döviz kurlarını ve diğer yatırım araçlarını yakından takip edecek. Konu ile detayları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Haziran ayı TCMB PPK toplantı tarihi...

Merkez Bankası toplantısının ne zaman olduğunu öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. TCMB her ay, toplantı yapıyor ve karar, Para Politikası Kurulu toplantılarının ardından açıklanıyor. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Haziran ayı Merkez Bankası PPK toplantı tarihi ve ayrıntılar haberimizde...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgiye göre bu ay toplantı 23 Haziran'da yapılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı saat 14:00’te açıklamış olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var.
Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var. Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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