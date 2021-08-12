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Merkez faiz kararını açıkladı mı? TCMB’nin faiz kararı ne olur?

12.08.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün yapılacak. TCMB’nin yapacağı PPK toplantısının ardından faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası’nın faiz kararı, piyasaların radarında olacak.

Döviz, altın fiyatları yani doğrudan piyasaların beklediği Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Ocak ve şubat aylarında sabit tutulan faiz kararı, martta ise 200 baz puan artırılmıştı. Nisanda ise yapılan toplantıda faizler sabit tutulmuştu. Merkez Bankası’nın ağustos ayı için alacağı faiz kararı ise merakla bekleniyor…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplantı takviminde paylaşılan bilgilere göre; Ağustos 2021 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 12 Ağustos 2021 Perşembe günü yapılacak. Faiz kararı da saat 14:00’te duyurulacak.

2021 FAİZ KARARLARI

2021 FAİZ KARARLARI
2021’in ocak ve şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş, martta da 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisanda ise yapılan PPK toplantısında faizlerin yüzde 19’da sabit bırakılması kararı alınmıştı.
Mayısta ise yine faizler yüzde 19’da sabit tutulmuştu. Haziranda da açıklanan kararda faizlerin yüzde 19’da sabit kalacağı açıklanmıştı. En son temmuz ayındaki toplantıda da karar değişmeyerek, faizler yüzde 19’da sabit tutulmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dolar düşmüş ise faizler ayni kalacaktirrr millet haberi almıştır

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