Merkez faiz kararını açıkladı mı? TCMB’nin faiz kararı ne olur?

Döviz, altın fiyatları yani doğrudan piyasaların beklediği Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Ocak ve şubat aylarında sabit tutulan faiz kararı, martta ise 200 baz puan artırılmıştı. Nisanda ise yapılan toplantıda faizler sabit tutulmuştu. Merkez Bankası’nın ağustos ayı için alacağı faiz kararı ise merakla bekleniyor…