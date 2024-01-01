MİLLİ PİYANGO 2024 SORGULAMA | 31 Aralık 2023 Milli Piyango Yılbaşı Bileti Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı: 400 milyonluk büyük ikramiye MPİ sonuçları sıralı tam liste... Büyük küçük ikramiye sonuçları, şanslı numaralar

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Sonuçları Sorgulama Ekranı milyonları ekrana kilitledi. 2024'e milyoner olma hayaliyle giren vatandaşlar Milli Piyango Yılbaşı Sonuçlarını, sorgulama ekranı ve online bilet sorgulama sayfasından takip etti. Saat 18.30'da başlayan yılbaşı çekilişi 2023'ün ilk saatlerine kadar sürerken, Milli Piyango 2024 Yılbaşı Sorgulama Ekranı da yoğun ilgi gördü. Aldıkları çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, bilet numaralarını girerek sorgulama yapıyor. İkramiye kazanıp kazanmadığını merak edenler, 2024 Mili Piyango YIlbaşı Çekiliş Sonuçları tam listesine bakıyor. Herkes 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran numarayı merak ederken; 40 milyon TL, 4 Milyon TL, 1 Milyon TL, 750 Bin TL başta olmak üzere diğer ikramiyeleri kazandıran numaralar da belli oldu. Peki 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde kazanan bilet numaraları neler? 400 milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? Amorti rakamalrı neler? İşte MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları sıralı tam liste...

2024 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI SIRALI TAM LİSTE

Yılbaşı gecesi 2024 Milli Piyango Sonuçları belli oldu. 800 TL ikramiye için saat 18.30'da başlayan çekiliş, 23.15'te açıklanan 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile sona erdi. 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçlarını televizyonun dışında telefondan online takip eden vatandaşlar için 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı Mynet'te anbean da yer alıyor. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.

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