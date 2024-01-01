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  4. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 400 milyonluk MPİ büyük ikramiye SONUCU ve amorti belli oldu! 2024 yılbaşı çekilişi kazanan numaralar sıralı tam liste... Hangi bilete hangi ikramiye?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 400 milyonluk MPİ büyük ikramiye SONUCU ve amorti belli oldu! 2024 yılbaşı çekilişi kazanan numaralar sıralı tam liste... Hangi bilete hangi ikramiye?

31.12.2023 19:10 | Son Güncelleme:
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2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları belli oldu. Heyecanlı bekleyiş sona erdi, 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar tek tek açıklandı. 40 milyon, 4 milyon, 1 milyon ve 750 bin TL gibi büyüklü küçüklü ikramiyelerin dağıtıldığı yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan numaralar belli oldu. Yılbaşı biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak edenler 2024 Milli Piyango Yılbaşı sonuçları sorgulama ekranına kilitlendi. 2024 Milli Piyango Yılbaşı kazanan numaralar...

2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları açıklandı. Heyecanlı bekleyiş, 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaraların belirlenmesiyle sona erdi. Yılbaşı çekilişi için Milli Piyango Bileti satın alan vatandaşlar "400 Milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 40 milyon, 4 milyon, 1 milyon ve 750 bin TL kazanan biletler neler?" sorularına yanıt ararken, anlık olarak Milli Piyango Yılbaşı sonuçları sorgulama ekranını takip etti. İkramiye kazanıp kazanmadığını merak edenler, 2024 Mili Piyango YIlbaşı Çekiliş Sonuçları tam listesine bakıyor. Peki 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde kazanan bilet numaraları neler? 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçlarına göre kazanan biletler, sıralı tam liste...

2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU VE ONLINE BİLET SORUGULAMA EKRANI

Yılbaşı gecesi yapılan çekilişle 2024 Milli Piyango Sonuçları belli oldu. Küçük ikramiyelerle başlayan çekiliş, 2024'e girerken büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile sona erdi. Her yıl olduğu gibi 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi de canlı yayınlandı. Milli Piyango Sonuçları, 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı Mynet'te anbean da yer aldı. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.

2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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İŞTE 400 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIRAN ŞANSLI NUMARA

3550054

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE İSABET ETTİ?

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin bir tam bilete isabet ettiği ve şanslı biletin online olarak alındığı açıklandı.

milli piyango

AMORTİ ÇIKAN RAKAMLAR

2 ve 7

40 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

6815815, 1367224

4 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0848964,0962537,1932951,2691904,3246808,5663469,6396573,8315790,9044210,9727348

1 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

1769438 2896808 2998642 3029102 3155288 3412118 3969282
3987572 4687991 5695873 1769438 2896808 2998642 3029102
3155288 3412118 3969282 3987572 4687991 5695873 6117541
6835307 6961926 7596019 8115569 8518785 8642107 8713239
9048347 9997275

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750.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0007938 0029854 0063829 0318598 0555832 0588549 0889011 0962413 0967228 2104829 0007938 0029854 0063829 0318598 0555832 0588549 0889011 0962413 0967228 2104829 2190004 2993257 3248160 3285995 4390389 5236059 5779431 5846509 5910889 6407601 6427047 6430455 6785317 7202227 7300600 9114074 9118547 9427671 9538064 9582819

75.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAr

0172010 0469409 0492152 0498495 0580930 0674724 0682952 0704533 0727435 0883826 0172010 0469409 0492152 0498495 0580930 0674724 0682952 0704533 0727435 0883826 0935982 0949618 1115796 1123327 1276622 1546379 1674044 2160978 2384794 2405512 2635412 2642178 2763613 2936992 2937496 2939123 3067549 3280304 3331153 3420780 3433228 3583578 3658043 3747336 3769681 3773976 3776015 4035716 4235626 4239921 4276506 4305038 4655571 4672061 4702319 4703568 4772475 5209794 5397769 5479142 5517962 5831486 5914619 6081563 6153420 6410379 6418512 6909665 6922665 7076766 7192692 7232284 7273365 7293639 7309449 7466112 7636839 7796595 7826759 7974888 8164082 8532210 8553411 8563303 8732259 8882805 8960803 9061890 9304779 9615564

15 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0069127,0077646,0083768,0179851,0358693,0421705,0483846,0513704,0525615,0546215,0619375,0625302,0772810,0860362,0873740,0906325,0970346,1006763,1188685,1201514,1204439,1255244,1480628,1498995,1626703,1691169,1691513,1705175,1741497,1748878,1945447,1960520,1996086,2022997,2145234,2174335,2241927,2312784,2448683,2450721,2485194,2511756,2657069,2700212,2741265,2830789,2844616,2863727,2901849,2932109,2991996,3100016,3105836,3185117,3206131,3346708,3376115,3381718,3412599,3520753,3530458,3555076,3576872,3724774,3754017,3775343,3777120,3803619,3825182,3961177,3979739,4055412,4100926,4277673,4480728,4497575,4568709,4723905,4808096,4830412,4845941,4871993,4979755,5043916,5128257,5162025,5176248,5188864,5240900,5352872,5539705,5582584,5635583,5642223,5651737,5694371,5821607,5923529,5947531,5963767,5988384,5993572,6085871,6225852,6309811,6315103,6392885,6407499,6500152,6556767,6571994,6573175,6601705,6653654,6723673,6827682,6834503,6834823,7048597,7238081,7295019,7367770,7378348,7381263,7427276,7587745,7734799,7789829,7807700,7960932,7975273,7996068,8044207,8076264,8084568,8089164,8093468,8115569,8171139,8249220,8325726,8344233,8392345,8425181,8444729,8481129,8509499,8542544,8552323,8600134,8605991,8606308,8631648,8706984,8740295,8755346,8841791,8867320,8900781,8945769,9153871,9305830,9307634,9318549,9334555,9399802,9407890,9487093,9694974,9882236

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8 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

365753, 096648, 739479, 862806, 311352, 092650, 785199, 076655, 556952, 516329, 182947, 871078, 572727, 186505, 138290, 216636, 011199, 690985, 627870, 109639, 417699, 764294, 480799, 984051, 693550, 429354, 280448, 110056, 611720, 589865, 368105, 520923, 076361, 112388, 828838, 352133, 152891, 811890, 833301, 452686, 778656, 572972, 668449, 304311, 364618, 100728, 541313, 007418, 251955, 970191, 807403, 672103, 517361, 703251, 606080, 802640, 690765, 361921, 961243, 959099, 384953, 505180, 667289, 370504, 911892, 102459, 233329, 227827, 075280, 999934, 274929, 198469, 316620, 246797, 881463, 801686, 117394, 779895, 459298, 078807

5000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

00175 01169, 01831, 05017, 05103, 07232, 10273, 11588, 13035, 15536, 17700, 18342 20728, 21226, 21409, 23128, 23469, 23615, 29359, 33600, 35275, 37261, 38225 38615, 40845, 43107, 44450, 47201, 48323, 51169, 51789, 52538, 54651, 55189 57991, 58075, 58371, 62286, 63253, 66446, 67474, 69652, 69717, 70317, 70452 72253, 74479, 81558, 82707, 83758, 85508, 85531, 86334, 88315, 88738, 90831 93354, 96455, 98329, 98772

3000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0287, 0402, 0569, 0816, 0911, 0917, 1283, 1327, 2061, 2369, 3301, 3619, 3945, 4012 4470, 4529, 4863, 4897, 5011, 5169, 5209, 5305, 5380, 5645, 6603, 6780, 7080, 7128 7359, 8503, 8518, 8845, 8921, 9030, 9179, 9318, 9590, 9656, 9695, 9813

1200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

030,804,880,970,599,971,752,308,196,520,912,816,974,650,720,772,464,296,316,367

800 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

72, 02, 48, 12, 61, 46, 57

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Amorti ikramiye ne kadar kazandıracak?

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ BU YIL NE KADAR?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ BU YIL NE KADAR?

2024 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 400 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 40 Milyon TL, 4 Milyon TL, 1 Milyon TL, 750 Bin TL, 75 Bin TL, 30 Bin TL, 15 Bin TL, 8 Bin TL, 5 Bin TL, 3 Bin TL, Bin 200 TL, 800 TL, 400 TL ve amorti kazanan numaralar da belli olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

bu YIL Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR KAZANDIRIR?

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR KAZANDIRIR?

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

YILBAŞI İKRAMİYESİNDE AMORTİ NEDİR?

YILBAŞI İKRAMİYESİNDE AMORTİ NEDİR?

2024 Yılbaşı Çekişlişi için Milli Piyango bileti alanlar bir yandan da 'amorti' sonuçlarını merak ediyor. Kısaca biletin son rakamına isabet eden ikramiye olarak ifade edilen amaorti, her Milli Piyango çekilişinde 2 adet olarak belirleniyor. Amorti 0-1-2-3-4 rakamlarından 1 adet ve 5-6-7-8-9 rakamlarından 1 adet olmak üzere toplamda 2 adet tespit edilir.

2024 MPİ YILBAŞI İKRAMİYESİ AMORTİ NE KADAR?

2024 MPİ YILBAŞI İKRAMİYESİ AMORTİ NE KADAR?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişinde biletine amorti isabet eden kişiler '2024 amorti kaç para, kaç TL?' sorusuna yanıt arıyor. Amorti kısaca bilete ödenen tutarın iadesi olarak ifade edilebilir. Örnek olarak çeyrek bilete amorti isabet ederse bilet sahibi 100 TL, yarım bilete amorti isabet ederse bilet sahibi 200 TL ve tam bilete amorti isabet ederse bilet sahibi 400 TL kazanacak. Eğer bir bilete hem amorti hem daha yüksek bir ikramiye isabet ederse daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır. Örnek olarak tam biletinize 5000 TL ve amorti çıktığı göz önüne alınırsa 5000 TL’yi alırsınız.

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Milli Piyango milli piyango sonuçları
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