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MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ? 3 Ekim Pazartesi güncel benzin ve motorin fiyatları!

03.10.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri birkaç gün önce sosyal medyada yer alan 'zam' iddialarının ardından 3 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyordu ama indirim yapılmadığı gibi yeni bir zam için hazırlık yapıldığı öne sürüldü. Peki, motorin litre fiyatı ne kadar, zam geldi mi? Benzin kaç TL? İşte 3 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları...

Motorin fiyatı sosyal medyada yer alan 'zam' iddialarının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi güncel akaryakıt fiyatları için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, motorin litre fiyatı ne kadar, zam geldi mi? Benzin kaç TL? 3 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesi sonrası merak konusu oldu. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası brent petrol ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Bu durum sonrası benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyordu. Araç sahipleri benzin ve motorinde 5 TL indirim beklerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fakat henüz yeni bir zam açıklaması yapılmadı.

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 3 EKİM 2022

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 3 EKİM 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.25 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.39 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.20 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
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