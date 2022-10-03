MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ? 3 Ekim Pazartesi güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatı sosyal medyada yer alan 'zam' iddialarının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi güncel akaryakıt fiyatları için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, motorin litre fiyatı ne kadar, zam geldi mi? Benzin kaç TL? 3 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesi sonrası merak konusu oldu. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası brent petrol ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Bu durum sonrası benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyordu. Araç sahipleri benzin ve motorinde 5 TL indirim beklerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.