MOTORİNE ZAM MI GELECEK? 3 Ekim Pazartesi güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatı sosyal medyada yer alan 'zam' iddiaları sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi güncel akaryakıt fiyatları için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, motorin litre fiyatı ne kadar, zam mı gelecek? Benzin kaç TL? 3 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...