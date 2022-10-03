MOTORİNE ZAM MI GELECEK? 3 Ekim Pazartesi güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatı sosyal medyada yer alan 'zam' iddiaları sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi güncel akaryakıt fiyatları için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, motorin litre fiyatı ne kadar, zam mı gelecek? Benzin kaç TL? 3 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?
Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesi sonrası merak konusu oldu. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası brent petrol ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Bu durum sonrası benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyordu. Araç sahipleri benzin ve motorinde 5 TL indirim beklerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fakat henüz yeni bir zam açıklaması yapılmadı.
İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 3 EKİM 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.25 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.10 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.08 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.39 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 23.20 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
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