MOTORİNE ZAM MI GELECEK? Motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin kaç TL? 1 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatı sosyal medyada yer alan iddialar sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi güncel akaryakıt fiyatları için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, motorin litre fiyatı ne kadar, zam mı gelecek? Benzin kaç TL? 1 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MOTORİNE ZAM MI GELECEK?

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesi sonrası merak konusu oldu. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası brent petrol ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Bu durum sonrası benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyordu. Araç sahipleri benzin ve motorinde 5 TL indirim beklerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 1 EKİM 2022 CUMARTESİ Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN KAÇ TL? Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL