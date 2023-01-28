MTV ödeme döneminde ilk taksit için geri sayım! Son 4 gün kaldı: Tam 101 bin TL… (İşte 2023 MTV fiyat listesi)

Bu yıl için yeniden değerleme oranında yüzde 122,9 zamlanması gereken MTV 2023 ücretleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki kullanması sonucunda yarı yarıya düşürüldü. Yüzde 61,5 baz alınarak hesaplanan yeni MTV ödemeleri için ilk taksit ödemesi 1 Ocak 2023’te başladı. Ocak ve Temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen MTV için ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek.
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
Yüzde 61,5’lik zam sonrası 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira oldu. Peki kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte araç sahiplerinin merak ettiği 2023 MTV fiyatları…
0-1300 motor
Matrahı 70 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı
1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya
kadar
1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı
1601-1800 cc Matrahı 177.000’i aşmayanlar
1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
Matrahı 177.000’i aşanlar
1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı
1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira
1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı
Matrahı 177 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı
2001 - 2500 cc Matrahı 221.000 lira
1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı
Matrahı 221.000 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı