FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MTV ödeme döneminde ilk taksit için geri sayım! Son 4 gün kaldı: Tam 101 bin TL… (İşte 2023 MTV fiyat listesi)

MTV ödeme döneminde ilk taksit için geri sayım! Son 4 gün kaldı: Tam 101 bin TL… (İşte 2023 MTV fiyat listesi)

28.01.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 61,5 oranında zamlanmıştı. Zamların ardından araç sahipleri tarafından yakından takip edilen MTV ilk taksit ödemeleri için uyarı geldi. Buna göre 1 Ocak’ta başlayan süreç 31 Ocak Salı günü sona erecek. Peki 2023 MTV ne kadar? Ödemeler PTT’den yapılır mı? İşte MTV ücretleri 2023 rakamları ile son dakika haberinin detayları…

Bu yıl için yeniden değerleme oranında yüzde 122,9 zamlanması gereken MTV 2023 ücretleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki kullanması sonucunda yarı yarıya düşürüldü. Yüzde 61,5 baz alınarak hesaplanan yeni MTV ödemeleri için ilk taksit ödemesi 1 Ocak 2023’te başladı. Ocak ve Temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen MTV için ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek.

MTV, ehliyet ve trafik cezası borcu olanlar dikkat! En az yüzde 10’unun ödenmesi şartı ile… MTV, ehliyet ve trafik cezası borcu olanlar dikkat! En az yüzde 10’unun ödenmesi şartı ile…

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

EN DÜŞÜK MTV ÖDEMESİ

Yüzde 61,5’lik zam sonrası 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira oldu. Peki kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte araç sahiplerinin merak ettiği 2023 MTV fiyatları…

KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK? İŞTE O LİSTE...

01.01.2018 SONRASI TESCİL

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor
Matrahı 70 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

1601-1800 cc Matrahı 177.000’i aşmayanlar
1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
Matrahı 177.000’i aşanlar
1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira
1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı
Matrahı 177 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

2001 - 2500 cc Matrahı 221.000 lira
1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı 
Matrahı 221.000 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
MTV

En Çok Okunan Haberler

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

MTV, ehliyet ve trafik cezası borcu olanlar dikkat! En az yüzde 10’unun ödenmesi şartı ile…

MTV, ehliyet ve trafik cezası borcu olanlar dikkat! En az yüzde 10’unun ödenmesi şartı ile…

15 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 2019 yılında son bulmuştu: Hurda araç teşviki yeniden gündemde

15 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 2019 yılında son bulmuştu: Hurda araç teşviki yeniden gündemde

Gabar'dan yeni petrol rezervi sinyali: Bakan Dönmez duyurdu

Gabar'dan yeni petrol rezervi sinyali: Bakan Dönmez duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.