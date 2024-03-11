Öğrenciler, çalışanlar... Herkesi gözü bu haberde! Bayram tatili kaç gün olacak: Kritik 'Pazartesi' detayı

Antalya'da turizmciler, 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilip, böylece 2 hafta sonunun birleştirerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik çağrı yaptı. Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

