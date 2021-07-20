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PTT'den vatandaşa anında 300, 400 ve 600 TL ödeme! Başvurular devam ediyor

20.07.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar pandemi döneminde devlet tarafından verilen destekleri takip etmeye devam ediyor. PTT'den vatandaşa anında 300, 400 ve 600 TL destek ödemesi müjdesi geldi. Doğum yardımı olarak da bilinen bu ödemeler başvuru sonrası anında hesaplara geçmekte. İşte PTT'den yapılan 300, 400 ve 600 TL ödemelerin ayrıntıları...

Pandemi döneminde yapılan destek ödemeleri vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. PTT, vatandaşa anında 300, 400 ve 600 TL destek ödemesi müjdesinde bulundu. Ödemeden kimlerin yararlanabileceği ve nasıl alınacağı merak konusu oldu. İşte PTT destek ödemesi hakkındaki detaylar...

PTT'den vatandaşa anında 600 TL destek!

Özellikle 2020 yılından bu yana devam eden pandemi döneminde devlet tarafından yapılacak ödemeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban bayramına girerken PTT yeni bir ödeme duyurusunda daha bulundu.

Anında ödeme yapılacak!

Anında ödeme yapılacak!
Vatandaşa destek olmak amacıyla bu dönemde pek çok ekonomik destek ödemesi devreye alınırken PTT 300 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar vatandaşa anında ödeme yapacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yardımı olarak bilinen ödemeler PTT aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Bu süreçte ödemeler için önceden bireysel bazda başvuru yapmak gerekiyor.
Daha sonra ise başvuru kabul edildiğinde tek seferde bir çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve 3 ve sonraki çocuklar için 600 TL olarak ödemeler hesaplara geçiyor.
Doğum yardımı, mavi kart sahibi olan Türk vatandaşlarına verilmekte. Doğum yardımı almak için annenin ya da babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekiyor. 2015 senesinde ödenmeye başlanan doğum yardımı bu tarihten itibaren gerçekleşen canlı doğumlar için anında hesaba geçmekte. 2015 yılından önce dünyaya gelmiş olan çocuklar doğum yardımı alamamakta ancak bu tarihten önce gelen çocuklar ödeme miktarını esas çocuk sayısını belirlemede etkili olmakta.
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