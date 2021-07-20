PTT'den vatandaşa anında 300, 400 ve 600 TL ödeme! Başvurular devam ediyor

Pandemi döneminde yapılan destek ödemeleri vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. PTT, vatandaşa anında 300, 400 ve 600 TL destek ödemesi müjdesinde bulundu. Ödemeden kimlerin yararlanabileceği ve nasıl alınacağı merak konusu oldu. İşte PTT destek ödemesi hakkındaki detaylar...

PTT'den vatandaşa anında 600 TL destek!

Özellikle 2020 yılından bu yana devam eden pandemi döneminde devlet tarafından yapılacak ödemeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban bayramına girerken PTT yeni bir ödeme duyurusunda daha bulundu.

Anında ödeme yapılacak! Vatandaşa destek olmak amacıyla bu dönemde pek çok ekonomik destek ödemesi devreye alınırken PTT 300 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar vatandaşa anında ödeme yapacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yardımı olarak bilinen ödemeler PTT aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Bu süreçte ödemeler için önceden bireysel bazda başvuru yapmak gerekiyor.

Daha sonra ise başvuru kabul edildiğinde tek seferde bir çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve 3 ve sonraki çocuklar için 600 TL olarak ödemeler hesaplara geçiyor.