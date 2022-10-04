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Sigaraya zam mı geliyor? 4 Ekim 2022 Salı güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

04.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam mı geliyor? Sosyal medya yer alan iddiaların ardından birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada "sigara zammı kapıda" vurgusu yaptı. Peki, sigaraya zam mı gelecek? 4 Ekim 2022 Salı güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigara zammı iddiaları sonrası 4 Ekim 2022 Salı günü birçok vatandaş internette araştırma yapıyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası detaylar merak konusu oldu. Peki, Sigaraya zam mı geliyor? 4 Ekim 2022 Salı güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

SİGARAYA ZAM MI GELİYOR?

Sigaraya zam mı gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu olurken Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sigara zammının kapıda olduğunu ve söylentilerin yükseldiğini ifade eden Aybaş'ın açıklaması gündem oldu.
Sigara fiyatlarına 2022 yılının başından beri çok sayıda zam geldi. Böylelikle sene başından bu yana fiyatlar toplamda 8 TL zamlandı.

4 EKİM 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

4 EKİM 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Sigara fiyatlarına 2022 yılında 5 kez zam gelmişti. Temmuz ayının ilk haftasında sigaraya 2 lira zam yapılmış ve ardından Eylül ayında da zam gelmişti. Böylece sigara 2022 yılı boyunca toplamda 8 lira zamlanmış oldu.

EN UCUZ SİGARA NE KADAR?

EN UCUZ SİGARA NE KADAR?
Sigaraya son olarak Temmuz ayında zam yapılmış, en ucuz paket 27 lira, en pahalı sigara ise 31,50 lira olmuştu.
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