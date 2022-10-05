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  4. SON DAKİKA | 100'e yakın yeni düzenleme geliyor! Talep yağdı, torba yasa ikiye bölündü... KYK borç faizleri ve vatandaşların borçları siliniyor

SON DAKİKA | 100'e yakın yeni düzenleme geliyor! Talep yağdı, torba yasa ikiye bölündü... KYK borç faizleri ve vatandaşların borçları siliniyor

05.10.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT, KYK borç faizlerinin silinmesi, 2 bin lira ve altındaki alacakların tasviyesi ve vergi indirimi indirimi gibi düzenlemeler için artık gözler Meclis'e çevrildi. Bakanlık talep yağarken, 100'e yakın düzenleme için torba yasa teklifi ikiye bölünüyor. İlk torba yasa teklifinde ise milyonların beklediği kritik düzenlemeler yer alıyor. İşte bu hafta içinde verilecek ilk torba yasa teklifinde yer alacak düzenlemelerle ilgili detaylar...

Son dakika: Meclis'te hareketli günler başlıyor. Milyonlarca vatandaş, AK Parti'nin hazırladığı düzenlemeler için geri sayıma başladı. KYK borç faizlerinin silinmesinden EYT'ye kadar birçok önemli konunun yer alacağı torba yasası için Bakanlığa adeta talep yağıyor. İstenen maddelerin sayısı 100'ü bulunca paketin ikiye bölünmesi gündeme geldi. Bu hafta Meclis Başkanlığı'na AK Parti tarafından sunulması beklenen ilk torba yasada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan bazı düzenlemeler yer alacak.

Bunlardan bazıları şöyle:

TORBA YASA TEKLİFİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALACAK?

VATANDAŞLARIN BORÇLARI SİLİNİYOR

VATANDAŞLARIN BORÇLARI SİLİNİYOR
"Kur korumalı mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması. 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiyesi. 50 liraya kadar olan yemek bedelleri için vergi indirimi getirilmesi."

İÇ GÜVENLİK AKADEMİSİ AÇILACAK

İÇ GÜVENLİK AKADEMİSİ AÇILACAK
Torbada bakanlıklar ve bazı kamu kurumlarının işleyişlerine ilişkin teknik düzenlemeler de yer alıyor. FETÖ ile mücadele kapsamında kapatılan İç Güvenlik Akademisi'nin tekrar açılması, korucuların özlük hakları, Ulaştırma Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu'nun yapısına ilişkin maddeler de bulunuyor.

İKİNCİ TORBA YASA TEKLİFİ NE ZAMAN?

İKİNCİ TORBA YASA TEKLİFİ NE ZAMAN?
İkinci ve önemli torba yasa teklifinin ise bütçe sonrasında TBMM gündemine taşınması planlanıyor. Bu da düzenlemenin en geç aralık ayında yapılacağı anlamına geliyor.

EYT VE YEŞİL PASAPORT

EYT VE YEŞİL PASAPORT
Bu pakette ise ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport verilmesi gibi düzenlemeler bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kademeli düzenlemenin de yine ikinci torbada yer alması bekleniyor.

1 MİLYON ÇOCUĞA ANAOKULU DESTEĞİ BAŞLIYOR

1 MİLYON ÇOCUĞA ANAOKULU DESTEĞİ BAŞLIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelere anaokulu desteğinin ilk kez olacağını ve bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacaklarını bildirdi. Bakan Yanık, hanedeki çocuk sayısına göre, çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyledi ve ekledi: "Burada da 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu 550 ve 5 ve üzerine de 650 lira destek sağlıyoruz."
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Anahtar Kelimeler:
torba yasa KYK borç EYT ak parti
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