SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET | Nefesler tutuldu, tüm gözler 2024 Ocak asgari ücret zammında! Merakla beklenen toplantı sona erdi, açıklama geliyor...

ASGARİ ÜCRETTE REFAH PAYI OLUR MU? EN AZ 500 TL...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirleyeceği refah payının en az 500 TL en fazla 1000 TL olduğu da Ankara'dan gelen bilgiler arasında! Mevcutta 11.402 TL olan asgari ücrete %40 zam gelirse yeni tutar 15.962 TL olacak. Eğer %45'lik bir zam yapılırsa tutar 16.532 TL olacak. Yüzde 50'lik bir zam gelirse tutar 17 bin 103 TL olacak.