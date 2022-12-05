SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur emeklileri, polisler ve öğretmenler... Herkesin gözü orada: En düşük emekli ve memur zammı belli oldu! İşte zamlı tablo

TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,3 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu. Aynı dönemde çekirdek enflasyonda da yavaşlama kaydedildi. Yıllık çekirdek enflasyon kasım ayında yüzde 68,91 olarak açıklandı.