SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur emeklileri, polisler ve öğretmenler... Herkesin gözü orada: En düşük emekli ve memur zammı belli oldu! İşte zamlı tablo

Son dakika haberi: SSK emeklisi, Bağ-Kur emeklisi, öğretmen, kaymakam, polis memuru... Memur meslek gruplarının ve emeklilerin alacağı zam miktarı belli oldu! Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte beş aylık oranlar hesaplandı. Buna göre öğretmenlerin mevcut maaşı 12.276 TL'den 14.166 TL'ye çıkacak. Zamlı maaş tablosu haberimizde...
TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,3 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu. Aynı dönemde çekirdek enflasyonda da yavaşlama kaydedildi. Yıllık çekirdek enflasyon kasım ayında yüzde 68,91 olarak açıklandı.
İlk 4 ayda memur ve memur emeklileri için yüzde 11,84, SGK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 zammı cebine koymuştu. Açıklanan Kasım verisine göre 5 aylık oran memur ve memur emeklileri yüzde 15,04 oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 14,04 zammı şimdiden hak etti. Ancak en net rakam Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile ortaya çıkacak. Aralık enflasyonu ise 3 Ocak tarihinde belli olacak.
Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye çıktı. Ocak 2023 zammı döneminde bu rakamın 5.250 TL olması söz konusu.
Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.
Kasım enflasyon oranı sonrası hesaplama yapıldığında emekli ve memurların 5 aylık zam oranına göre maaşları şöyle olacak: