SON DAKİKA | Türkiye'nin gündemi EYT! Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi: 'En uygun formül...'

Son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ederken Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca kişiyi heyecanlandıran yeni bir açıklama geldi. Bakan Bilgin EYT için tarih vererek sene sonunu işaret etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: EYT ÇALIŞMASI YIL SONU VEYA OCAK BAŞINDA SUNULACAK!

A Para'ya konuşan Bakan Bilgin, EYT konusuyla ilgili tarih verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının da sürece katılacağını belirten Bilgin, 'En uygun formül devreye sokulacak. Çalışmayı sene sonunda ya da Ocak başında Meclis'e sunmayı planlıyoruz.' dedi.

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül konuşuluyor: