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SON DAKİKA | Türkiye'nin gündemi EYT! Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi: 'En uygun formül...'

19.07.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT süreciyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği EYT ile ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturulduğunu belirten Bakan Bilgin; 'Maliye Bakanlığı da sürece dahil olacak. En uygun formülü devreye sokacağız.' dedi.

Son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ederken Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca kişiyi heyecanlandıran yeni bir açıklama geldi. Bakan Bilgin EYT için tarih vererek sene sonunu işaret etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: EYT ÇALIŞMASI YIL SONU VEYA OCAK BAŞINDA SUNULACAK!

A Para'ya konuşan Bakan Bilgin, EYT konusuyla ilgili tarih verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının da sürece katılacağını belirten Bilgin, 'En uygun formül devreye sokulacak. Çalışmayı sene sonunda ya da Ocak başında Meclis'e sunmayı planlıyoruz.' dedi.

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bilgin

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9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül konuşuluyor:

EYT İÇİN 5 AŞAMALI YOL HARİTASI

EYT İÇİN YIL SONU İŞARET EDİLDİ

EYT İÇİN YIL SONU İŞARET EDİLDİ
Geçtiğimiz günlerde milyonlarca kişiyi heyecanlandıran bir açıklamada bulunan Bakan Vedat Bilgin EYT için ilk kez tarih belirtti. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada EYT'nin bu yıl sonuna kadar çözülecek konular arasında yer aldığını söyleyerek, “Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz" dedi.

1- KAPSAMIN BELİRLENMESİ

1- KAPSAMIN BELİRLENMESİ
Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.
Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.

2- EMEKLİLİK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ

2- EMEKLİLİK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ
Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerekiyor. Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken, burada farklı kurumlarda çalışmış (memur, esnaf, Bağ-Kur gibi) kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor.
Burada belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilecek. Ayrıca Avrupa modelinde olduğu gibi maaş kısıtı ile emeklilik de formüller arasında.
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