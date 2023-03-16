TOKİ ÇEKİLİŞİ TUZLA CANLI YAYIN İZLE! İstanbul TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. İstanbul çekilişleri, 16 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla başladı. Çekilişler bu ilçemizin yanı sıra Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri'de gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 50 bin sosyal konut için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlayacaklarını belirtmişti. 16 Mart 2023 Tuzla TOKİ sonuçları isim listesi şimdiden merak edildi. İşte, konuya dair ayrıntılar ile TOKİ Tuzla kura çekimi canlı izleme ekranı...