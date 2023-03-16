TOKİ ÇEKİLİŞİ TUZLA CANLI YAYIN İZLE! İstanbul TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. İstanbul çekilişleri, 16 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla başladı. Çekilişler bu ilçemizin yanı sıra Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri'de gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 50 bin sosyal konut için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlayacaklarını belirtmişti. 16 Mart 2023 Tuzla TOKİ sonuçları isim listesi şimdiden merak edildi. İşte, konuya dair ayrıntılar ile TOKİ Tuzla kura çekimi canlı izleme ekranı...
Tuzla Toki kura çekimi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. 16 başlayacak kura çekimi 29 Mart 2023'te Tuzla için sona erecek ve 20 bin 920 konut sahibini bulacak. TOKİ İstanbul kura çekimi için daha önceden açıklamada bulunan Bakan Kurum "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadesini kullandı.
İstanbul'un Avrupa Yakası'da inşa edilecek 28 bin 3440 konut için kura çekilişleri kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, Başakşehir ve Arnavutköy'de kura çekilişi 1 Nisan Cumartesi - 19 Nisan Çarşamba tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Tuzla TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.
11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremine ilişkin konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Deprem konusu siyaset üstü bir konu olarak değerlendirilmeli." dedi.