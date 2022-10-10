Ve o bankalar da sahneye çıktı! 7.500 TL cepteydi... Emeklilere yeni promosyon müjdesi

Promosyon ödemeleriyle ilgili yeni detaylar gündeme geliyor. Kamu bankalarının sunduğu promosyon şartlarını beğenmeyen emekliler özel bankalarla görüşmeye başlamıştı. Böylelikle promosyon tutarları 7.500 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Kamu bankaları emeklileri mutlu edecek formül için arayışlara girdi.
EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ! KESENİN AĞZINI AÇTILAR
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank da maay ayrımı yapmaksızın tüm emekli müşterilerin üç seneliğine beş bin lira promosyon ödemesi hazırlığında! 5.000 TL teklifi Hazine Bakanlığına sunuldu. 5.000 TL'lik promosyon teklifi 7.500 TL'ye de çıkabilir.
MEMUR PROMOSYONUNDA REKOR 41 BİN 500 TL!
Emeklilerin yanı sıra memurlar da yüksek promosyonlar aldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi memurları 41 bin 500 TL, Adalet Bakanlığı personelleri 25 bin TL, polis memurları 27 bin TL promosyon ödemesi aldı.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?
HALKBANK
Halkbank tarafından, 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere banka tarafından; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
VAKIFBANK
Vakıfbank'tan yapılan açıklamada aylık emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi.
AKBANK
SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon alabilirsiniz. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerine, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatı var.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek 1.500 TL bonus fırsatı var.
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