Yapı Kredi çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek? 17 Ekim 2022 Pazartesi Yapı Kredi mobil uygulamada erişim problemi!

Yapı Kredi uygulaması çöktü mü, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Mobil bankacılık işlemi yapmak isteyen birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Yapı Kredi uygulaması çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek? 17 Ekim 2022 Pazartesi günü Yapı Kredi mobil uygulamada erişim problemi ile ilgili detaylar haberimizde...

YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ? 17 EKİM 2022 PAZARTESİ

Yapı Kredi mobil uygulaması ve online bankacılığa giriş yapan birçok vatandaş "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir, tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz" uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

Yaşanan sorunun ardından birçok kişi bilgisayardan bankanın internet sitesinde giriş yapmaya çalıştı. Fakat yavaşlama ve hata masaüstü kullanıcıları şçin de yaşanıyor.

YAPI KREDİ MOBİL UYGULAMA SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK? Yapı kredi mobil uygulamasında yaşanan sorunun ne zaman çözüleceği merak konusu oldu.

Problemle ilgili Yapı Kredi'den henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...