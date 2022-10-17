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Yapı Kredi çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek? 17 Ekim 2022 Pazartesi Yapı Kredi mobil uygulamada erişim problemi!

17.10.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi uygulaması çöktü mü? 17 Ekim 2022 Pazartesi günü uygulamayı kullanmak isteyen çok sayıda vatandaş erişim problemiyle karşı karşıya kaldı. Pekçok kişi müşteri hizmetlerini arayarak konuya dair destek almaya çalışıyor. Mobil bankacılıkta yaşanan sorunun sebebini öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Yapı Kredi uygulaması çöktü mü? Yapı Kredi mobil uygulamada sorun ne zaman düzelecek?

Yapı Kredi uygulaması çöktü mü, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Mobil bankacılık işlemi yapmak isteyen birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Yapı Kredi uygulaması çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek? 17 Ekim 2022 Pazartesi günü Yapı Kredi mobil uygulamada erişim problemi ile ilgili detaylar haberimizde...

YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ? 17 EKİM 2022 PAZARTESİ

Yapı Kredi mobil uygulaması ve online bankacılığa giriş yapan birçok vatandaş "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir, tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz" uyarısıyla karşı karşıya kaldı.
Yaşanan sorunun ardından birçok kişi bilgisayardan bankanın internet sitesinde giriş yapmaya çalıştı. Fakat yavaşlama ve hata masaüstü kullanıcıları şçin de yaşanıyor.

YAPI KREDİ MOBİL UYGULAMA SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

YAPI KREDİ MOBİL UYGULAMA SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?
Yapı kredi mobil uygulamasında yaşanan sorunun ne zaman çözüleceği merak konusu oldu.
Problemle ilgili Yapı Kredi'den henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YAPI KREDİ MOBİL UYGULAMASI NEDEN AÇILMIYOR?

YAPI KREDİ MOBİL UYGULAMASI NEDEN AÇILMIYOR?
Akıllı telefonlarından ya da bilgisayarlarından işlem yapmak isteyen KİŞİLER, sisteme erişim sağlayamadı.
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Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi yapı kredi mobil yapı kredi mobil bankacılık yapıkredi
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